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понедельник, 17 февраля 2020 18:30

Женщину подрезали, изнасиловали и ограбили посреди улицы

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В Белой Церкви Киевской области двое неизвестных напали на 41-летнюю прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой - наблюдал со стороны, потом забрал у потерпевшей мобильный телефон. После оба скрылись.

Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  На Киевщине 18 и 19-летний товарищи напали на 41-летнюю женщину, порезали ножом, изнасиловали и ограбили
На Киевщине 18 и 19-летний товарищи напали на 41-летнюю женщину, порезали ножом, изнасиловали и ограбили

"Женщина описала нападавших. Их разыскали. Это местные жители 18 и 19 лет. Они в содеянном сознались. Во время обыска одного у одного из подозреваемых изъяли вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Нападавших задержали, они в содеянном сознались
Нападавших задержали, они в содеянном сознались

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Раненая женщина - в больнице. Младшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в разбойном нападении и изнасиловании.

Следствие продолжается.

В Ковеле на Волыни четверо мужчин ромской национальности изнасиловали женщину. Это произошло в заброшенном доме. Следователи узнали, непосредственно насиловал женщину один мужчина, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. А остальные держали потерпевшую, которая пыталась вырваться.

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Дата
17
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