Женщину, ее сына и собаку нашли мертвыми в квартире

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Днем 6 января в житомирской 9-этажке на проспекте Мира загорелась квартира на 7-м этаже.

В одной из комнат спасатели обнаружили мертвыми 80-летнюю женщину и собаку. В коридоре на полу лежал мертвый 51-летний сын хозяйки, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В квартире было полно дыма от тлеющего дивана в одной из комнат. На кровати в соседней спасатели обнаружили погибшую 80-летнюю женщину и мертвого пса. Как выяснилось, из-за проблем со здоровьем она в последнее время была прикована к постели. Далее на полу в коридоре они нашли еще тело 51-летнего сына пенсионерки", - сказано в сообщении.

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Огнем уничтожены диван и вещи домашнего обихода в комнате, поврежден ковер на стене.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. По словам соседей, погибший злоупотреблял алкоголем и курил в квартире. Окончательная причина возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.

В Суворовском районе Одессы произошел пожар в 5-этажке. Огонь распространился на площади 15 кв. м. Погибли три человека. Почему возник пожар, пока неизвестно.