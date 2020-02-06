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четверг, 06 февраля 2020 16:17

Женщину, ее сына и собаку нашли мертвыми в квартире
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В Житомире во время пожара в квартире погибли 80-летняя женщина с сыном и собакой
Фото: zt.dsns.gov.ua
В Житомире во время пожара в квартире погибли 80-летняя женщина с сыном и собакой
В Житомире во время пожара в квартире погибли 80-летняя женщина с сыном и собакой
В Житомире во время пожара в квартире погибли 80-летняя женщина с сыном и собакой
В Житомире во время пожара в квартире погибли 80-летняя женщина с сыном и собакой

Днем 6 января в житомирской 9-этажке на проспекте Мира загорелась квартира на 7-м этаже.

В одной из комнат спасатели обнаружили мертвыми 80-летнюю женщину и собаку. В коридоре на полу лежал мертвый 51-летний сын хозяйки, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В квартире было полно дыма от тлеющего дивана в одной из комнат. На кровати в соседней спасатели обнаружили погибшую 80-летнюю женщину и мертвого пса. Как выяснилось, из-за проблем со здоровьем она в последнее время была прикована к постели. Далее на полу в коридоре они нашли еще тело 51-летнего сына пенсионерки", - сказано в сообщении.

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Огнем уничтожены диван и вещи домашнего обихода в комнате, поврежден ковер на стене.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. По словам соседей, погибший злоупотреблял алкоголем и курил в квартире. Окончательная причина возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.

В Суворовском районе Одессы произошел пожар в 5-этажке. Огонь распространился на площади 15 кв. м. Погибли три человека. Почему возник пожар, пока неизвестно.

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