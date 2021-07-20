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вторник, 20 июля 2021 15:08

Женщине отрубил голову в постели, дочь догнал в коридоре: как тиран расправился с семьей

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Женщине отрубил голову в постели, дочь догнал в коридоре: как тиран расправился с семьей
В Луцке 62-летний мужчина убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Тела нашла соседка и вызвала полицию. Подозреваемого задержали. Фото: vl.npu.gov.ua

Мужчина, который в Луцке убил жену и дочь, был семейным тираном. Соседи не удивлены, что такое случилось. Говорят, от него часто приходилось спасать семью.

На этот раз спасти женщин не удалось. 56-летнюю женщину зарубил в постели - отрезал ей голову. А дочь - в коридоре, пишет издание konkurent.ua.

"Он сам сказал соседке: "вызывайте полицию, я забил жену с ребенком". Неадекватный, что я могу сказать. Такого человека надо за решеткой держать. С головой у него не все хорошо. Сколько людям он пакостей делал, и нам, и в соседнем доме", - рассказывает одна из соседок.

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Сестра погибшей Зоя Ковальская не может поверить, что сестры уже нет.

"Неоднократно он издевался, и она говорила полиции. Только теперь, когда забил, они уже расследуют. А раньше не могли ничего предпринять. Единственная дочь была. Был мальчик, у него церебральный паралич был, умер. Таня училась, магистратуру заканчивала", - рассказывает женщина.

Подозреваемого доставили в наркодиспансер.

Трагедия произошла сегодня, 20 июля, в доме №32 на ул. Соборности в Луцке. В 07:15 в полицию обратилась соседка пострадавших. Рассказала, мужчина убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. По словам сестры погибшей, покойная постоянно обращалась в полицию, однако там должным образом не реагировали.

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20
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