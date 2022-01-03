Женщине, которая зарезала ухажора из-за домогательств, назначили домашний арест

Женщина смертельно ранила мужчину из-за домогательств. Фото: ua.news

Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого.

Она будет находиться под ночным домашним арестом с 19:00 до 6:00 до 2 марта 2022 года. Об этом сообщает BBC News Украина.

На такой мере пресечения ранее настаивало следствие. Адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки.

"Женщина является матерью-одиночкой, у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама", – говорила Балабан.

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Женщину обязали являться по вызову следственного прокурора и органов досудебного расследования в суд и не покидать свое жилье во время с 19:00 до 6:00.

Подозреваемой также запретили уезжать за пределы Николаевской области.

2 января правоохранители задержали 30-летнюю жительницу одного из сел Николаевского района. Женщина ударила ножом в живот своего 25-летнего знакомого. По предварительным данным полиции, тот "проявлял к ней чрезмерное внимание" на дискотеке: приставал к женщине и достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Женщина забрала нож и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса "преднамеренное убийство". Санкция настоящей статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Женщине сообщили о подозрении.