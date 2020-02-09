Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток

В Симферополе женщина в собственном авто зарезала 7-летнего сына и хотела убить себя, наглотавшись таблеток. Фото - crim.sledcom.ru

8 февраля в оккупированном Россией Симферополе в салоне автомобиля прохожие обнаружили тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранами живота и грудной клетки.

Машина была припаркована на ул. Сельвинского. Рядом лежала женщина без сознания. Выяснилось, что это 40-летняя мать мальчика, пишет издание "Крим.Реалии".

Полицейские предварительно установили, что утром 8 февраля забрала сына у бывшего мужа, с которым он проживает после развода родителей. И должна была вернуть ребенка в тот же день. Родственники забили тревогу ближе к вечеру, когда женщина перестала выходить на связь.

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Сейчас женщина находится в больнице. Против нее возбудили уголовное дело. Подозревают, она убила сына, а потом наглоталась таблеток.

С места преступления полицейские изъяли доказательства - орудие убийства, а также пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

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