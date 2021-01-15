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пятница, 15 января 2021 13:24

Женщина задушила 9-летнего сына

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Женщина задушила 9-летнего сына
Мальчику было 9 лет Фото: provce.ck.ua

В Крыму 39-летняя женщина задушила собственного ребенка.

Трагедия произошла 14 января в Евпатории. Мальчику было 9 лет. Об этом сообщает Apnews.

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Выяснилось, что мать страдает психическим заболеванием. Ее уже госпитализировали в соответствующее медучреждение. Назначили соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Крыму 23-летний отец убил 18-месячную дочь. Мужчина избил ребенка, а потом, чтобы девочка не плакала, несколько раз придушил ее лентой нательного крестика.

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