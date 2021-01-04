Отец задушил нательным крестиком 1,5-годовалую дочь

Мужчина избил ребенка а потом чтобы девочка не плакала, несколько раз придушил ее лентой нательного крестика Фото: glavcom.ua

В Крыму 23-летний отец убил свою 1,5-годовалую дочь.

Мужчина избил ребенка, а потом, чтобы девочка не плакала, несколько раз придушил ее лентой нательного крестика. Об этом сообщил INTERFAX.RU.

Тело девочки без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в одном из домов Бахчисарая, но медэкспертиза показала, что девочка умерла от удушения.

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"Установлено, что накануне отец бил дочь, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленту, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее", - говорится в сообщении.

В ходе расследования убийства выяснилось, что мужчина злоупотреблял алкоголем и систематически совершал насилие в отношении детей и жены. После совершенного он решил выдать убийство за отравление ребенка угарным газом и заставил жену подтвердить это под угрозами.

Подозреваемого задержали. На допросе он во всем сознался.

В Донецкой области 20-летний мужчина избил своего 10-месячного сына. Ребенок в это время был у матери на руках.