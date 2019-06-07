Женщина выбросила новорожденного сына в выгребную яму

В Балтском районе женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Фото с открытых источников.

42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка.

9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в уборную, что на улице.

Односельчане женщины вызвали милицию, когда роженице понадобилась медицинская помощь. Она упорно отказывалась от ее, аргументируя тем, что у нее просто случился выкидыш. Не созналась в содеянном, когда в выгребной яме нашли тело новорожденного ребенка, передает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7-летнюю девочку изнасиловал друг отца

Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии. Под влиянием бесспорных доказательств женщина признала свою вину.

Она рассказала, что не имела возможности и желания воспитывать третьего ребенка, несмотря на то, что 2 старших ее детей живут в других семьях.

Женщине выразили подозрение относительно умышленного убийства своего новорожденного ребенка.

Правоохранители избрали меру пресечения - домашний арест. Преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В Полтаве 18-летней девушке прострелили ногу. Стреляли из окна жилого дома напротив школы для детей с пониженным зрением.