Женщина спускалась по простыням с пятого этажа и сорвалась вниз

В Одессе женщина спускалась на простынях с 5-го этажа и сорвалась вниз.
Инцидент произошел на просп. Шевченко. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
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По их словам, женщина сделала канат с простыней и хотела выбраться из квартиры на 5-м этаже. Но не удержалась и упала.
На месте работали полицейские. Женщину госпитализировали. О причинах ее поступка пока неизвестно.
В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыням. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз. Пострадавший выжил.
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