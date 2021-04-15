Женщина справила нужду в коридоре школы и выложила в сеть видео

В Шостке женщина помочилась прямо в фойе спортшколы. В туалет ее не пустила уборщица. Фото: скриншот с видео

В Шостке на Сумщине женщина справила нужду в холле спортивной школы. Сделала это на глазах у уборщицы, которая не пустили ее в туалет. Потом сама же сняла на видео ссору с работницей и ее последствия. И все выложила в соцсети.

Рассказала, что гуляла в тот день с детьми на стадионе. До ближайшей общественной уборной около 2 км. Слова женщины подтверждают и другие жители города.

"У меня был выбор - в штаны или на пол", - объясняет Лариса Еременко, передает ТСН.

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В случае необходимости всех впускают в уборную, говорит директор спортивной школы Алла Дейко.

"Техработница решила что "красная" зона и она не имеет права пускать человека в туалет", - говорит Дейко.

В горсовете считают, что туалетов в городе хватает. Обещают, что в этом году в Шостке появится еще 2. А вот женщину, которая подняла проблему, оштрафуют.

В Киеве мужчина ради развлечения справил естественную нужду на автомобиль полиции. Его знакомый снимал это на телефон. Видео распространили в сети. Менее чем за сутки полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Водитель был за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол.