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суббота, 02 мая 2020 18:10

Женщина сгорела в куче сухой травы

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Женщина сгорела в куче сухой травы
В Житомирской области 79-летняя женщина погибла при сжигании сухой травы. Фото: zt.dsns.gov.ua

В с. Гремячее Романовского района на Житомирщине 79-летняя женщина получила 50% ожогов тела 4 степени при сжигании сухой травы.

Соседи нашли женщину, когда уже теряла сознание. Спасти ее жизнь так и не удалось, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

На собственном огороде сгорела 86-летняя жительница села Долгое Теребовлянского района на Тернопольщине. Ее одежда вспыхнула, когда сжигала сухие листья.

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