Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию

Марина Полях из Днепра два года терпела издевательства сожителя. Во время очередного нападения мужчины схватила в руки нож, на который тот напоролся. Теперь женщину судят за умышленное убийство. Ее адвокат настаивает на переквалификации дела. Фото: 5 канал

В Днепре в умышленном убийстве сожителя обвиняют 32-летнюю Марину Полях. Женщина два года страдала от издевательств 34-летнего Дмитрия. 38 раз обращалась в полицию, но помощи так и не получила.

За нож ухватилась во время очередного нападения, рассказала Gazeta.ua.

"Это официально было 38 обращений. А на самом деле более 60. И никакой помощи. Я просыпалась утром и не знала, доживу ли до вечера. Он моей дочери рассказывал в деталях, как убудет бивать меня. И что потом с ней сделает. Он не пускал меня на работу, отбирал телефон. Я была каждый раз синяя, когда душил, даже на губах гематомы. Пока это все не проходило, он не выпускал меня из дома, чтобы соседи не видели. И при соседях он меня бил, они полицию вызвали. Его забирали и через 2 часа он был дома. И ад продолжался", - рассказала женщина.

Дмитрий трижды судим. 10 лет отсидел за умышленное убийство, вторая судимость - за нарушение условий досрочного освобождения. Третья прошлом году - за мошенничество. Получил два года условно.

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Адвокат женщины Юлия Сегеда говорит, что умысла в убийстве не было. И настаивает на переквалификации дела.

"Еще в прошлом году центр пробации фиксировал с его стороны нарушения. Но при этом в суд пришел только в феврале этого года. И выяснилось, все это время с ним проводили психолого-коррекционные беседы. Обнаружили, что вспыльчивый, склонен к агрессии, насильственным действиям и так далее. У Марины телесные повреждения были десятки раз. И теперь ей говорят, что самообороны не было. Потому что у нее не было телесных повреждений. Я смогу доказать не просто самооборону, а не превышение пределов самообороны", - рассказала адвокат.

Первые два месяца следствия Марина Полях была под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. В конце мая суд отменил ей меру пресечения, потому что не видит рисков, что будет уничтожать доказательства, сбегать или влиять на свидетелей.

В Одессе женщина, защищаясь от побоев пьяного мужа, вонзила ему в грудь нож. Нетрезвый мужчина во время ссоры с женщиной стал ее бить. Сожительница схватила нож. Она спряталась от тирана, а когда тот перестал издавать звуки - легла спать. Правоохранителей вызвала лишь тогда, когда поняла, что мужчина не подает признаков жизни.