Женщина провалилась под тротуарную плитку, ее вытаскивали спасатели

Фото: Zабор

В Запорожье женщина провалилась под тротуарную плитку во дворе областной больницы.

"16 мая около 13:00 возле Запорожской областной клинической больницы по адресу Ореховское шоссе, 10 на тротуаре под плитку провалилась пенсионерка. Произошло это прямо у входа в больницу", - пишет местное издание Zабор.

Женщина рассказала, что в больнице должна была посетить родственника.

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Чтобы вытащить ее, на место происшествия пришлось вызвать спасателей.

В селе Яблоновка Черкасской области провалилась и упала с натяжного моста местная женщина. Она пролетела в воздухе шесть метров. Чудом осталась живой.