Женщина пошутила, что убила соседа, а полицейские нашли его труп

Мужчину убили, а тело спрятали в подсобке Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщине соседи убили мужчину.

Его избили, а тело спрятали в подсобке одного из домов, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Трагедия произошла в поселке Мирополе Житомирского района. Полицейским позвонила женщина и сообщила, что убила соседа. Они прибыли для проверки и обнаружили заявительницу в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась от заявления и сказала, что пошутила.

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Тем не менее, полицейские решили наведаться в соседний двор. Оказалось, что мужчину не видели уже несколько дней. Такие обстоятельства вызвали у копов подозрения.

"О заявительнице, ее соседях и круге их общения было известно, что эти крестьяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в замкнутом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - сообщил начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.

Выяснилось, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания, к ней присоединился и потерпевший. Во время распития спиртных напитков возник конфликт между погибшим и двумя мужчинами. "Соседа" избили и без сознания вынесли в подсобку и заперли. От полученных травм мужчина скончался.

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В Днепре в собственной квартире убили 53-летнюю женщину. Тело в ванной обнаружили 11 февраля. Подозреваемых установили. Однако задержали только одного, так как другой тоже был убит.