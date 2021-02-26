Женщина пошутила, что убила соседа, а полицейские нашли его труп

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 513
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1755
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 423
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2961
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 585
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
6
3
3
5
11
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
Водитель &quot;под кайфом&quot; катался по городу с ножами в багажнике
Водитель "под кайфом" катался по городу с ножами в багажнике
Выганяйте чертей: Стерненко написал новое письмо из СИЗО
Выганяйте чертей: Стерненко написал новое письмо из СИЗО
Легковушка развалила стену дома. 5 пострадавших, среди них - дети
Легковушка развалила стену дома. 5 пострадавших, среди них - дети
На дороге не разминулись 4 авто. Есть погибшие
На дороге не разминулись 4 авто. Есть погибшие
Видео
Все видео
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
Злоумышленник снимал порно с 9-летней падчерицей и распространял в сети
Злоумышленник снимал порно с 9-летней падчерицей и распространял в сети
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 495
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 14:43

Женщина пошутила, что убила соседа, а полицейские нашли его труп

  Комментировать
Женщина пошутила, что убила соседа, а полицейские нашли его труп
Мужчину убили, а тело спрятали в подсобке Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщине соседи убили мужчину.

Его избили, а тело спрятали в подсобке одного из домов, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Трагедия произошла в поселке Мирополе Житомирского района. Полицейским позвонила женщина и сообщила, что убила соседа. Они прибыли для проверки и обнаружили заявительницу в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась от заявления и сказала, что пошутила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На лестнице многоэтажки нашли задушенную женщину

Тем не менее, полицейские решили наведаться в соседний двор. Оказалось, что мужчину не видели уже несколько дней. Такие обстоятельства вызвали у копов подозрения.

"О заявительнице, ее соседях и круге их общения было известно, что эти крестьяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в замкнутом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - сообщил начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.

Выяснилось, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания, к ней присоединился и потерпевший. Во время распития спиртных напитков возник конфликт между погибшим и двумя мужчинами. "Соседа" избили и без сознания вынесли в подсобку и заперли. От полученных травм мужчина скончался.

Преступников в возрасте 40 и 36 лет задержали. Следствие продолжается.

В Днепре в собственной квартире убили 53-летнюю женщину. Тело в ванной обнаружили 11 февраля. Подозреваемых установили. Однако задержали только одного, так как другой тоже был убит.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина пошутила, что убила соседа, а полицейские нашли его труп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 21816
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13878
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10639
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6264
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11
 Просмотров: 5454
Происшествия
Мужчина нашел в доме убитого отца и мать без сознания
Мужчина нашел в доме убитого отца и мать без сознания Просмотров: 108
Адвокаты Стерненко рассказали о "процессуальной ловушке" и еще одном возможном приговоре
Адвокаты Стерненко рассказали о "процессуальной ловушке" и еще одном возможном приговоре Просмотров: 243
Пострадавший был с мешком на голове, но узнал Стерненка и пистолет - адвокат
Пострадавший был с мешком на голове, но узнал Стерненка и пистолет - адвокат Просмотров: 351
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 2709
Водитель "под кайфом" катался по городу с ножами в багажнике
Водитель "под кайфом" катался по городу с ножами в багажнике
3
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
1
"Пацанка" блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии
Голосов: 505
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть