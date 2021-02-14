В Днепре полицейские раскрыли двойное убийство и задержали подозреваемого. Фото: npu.gov.ua

В Днепре в собственной квартире убили 53-летнюю женщину. Тело в ванной обнаружили 11 февраля.

Подозреваемых установили. Однако задержали только одного, так как другой тоже был убит, сообщили 14 февраля в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Злоумышленник утверждает, что они с другом отправились в гости к 53-летней женщине. Однако во время внезапно возникшего конфликта его товарищ задушил потерпевшую. Задержанный, в свою очередь, якобы испугался и убежал. На следующий день ссора произошла уже между мужчинами. Выяснение отношений тоже закончилось убийством", - сказано в сообщении.

Реальные обстоятельства и мотивы совершения будут установлены в ходе досудебного следствия. Продолжаются следственные действия.

В Винницком городском суде арестовали без права на залог 28-летнего мужчину. Он избил и задушил свою 42-летнюю знакомую в арендованной им квартире. Тело выбросил на лестничной площадке между 4 и 5 этажами, где его нашли соседи. Мужчину застали в квартире, где он мыл пол.