Женщина посадила на цепь 36-летнего сына

На Днепропетровщине мать держала на цепи 36-летнего сына ради пенсии. Фото - dp.npu.gov.ua

3 сентября в Солонянском районе Днепропетровской области освободили из неволи 36-летнего мужчину.

Полицейские узнали о возможном преступлении от соседей. Отправились по указанному адресу и нашли прикованного цепью мужчину, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По предварительной информации, пострадавший имеет подтвержденную группу инвалидности и получает пенсию. Ради денег мать будто и пленила собственного сына.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Мужчину освободили и доставили в больницу.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства.

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