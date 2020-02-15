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суббота, 15 февраля 2020 17:36

Женщина порезала вены после убийства сожителя

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В селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области 51-летняя женщина ударила ножом своего сожителя.

После этого порезала себе запястья и хотела загнать нож в грудь. Ей помешали это сделать полицейские, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua
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На Киевщине 51-летняя женщина зарезала сожителя и пыталась покончить возраста себе

"Полицейские до приезда врачей оказали помощь женщине, остановили кровотечение. К сожалению, мужчину, которого ранила женщина, не удалось спасти. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - сказано в сообщении.

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51-летнюю злоумышленница доставили в больницу.

Автор: kv.npu.gov.ua
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Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства и причины преступления.

В одном из сел Снигиревского района Николаевской нашли мертвыми 40-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу. Тело женщины с многочисленными следами избиения обнаружили в доме. Мужчины - в петле во дворе. Полицейские подозревают убийство и самоубийств.

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