Женщина порезала ножом своих детей

В Запорожье 30-летняя женщина порезала ножом троих детей 9, 7 и 3 лет. Фото - vse.rv.ua

В Запорожье 30-летняя женщина порезала ножом трех своих детей 9, 7 и 3 лет. После того пыталась покончить с собой. Происшествие случилось 20 октября в 21:42 в доме по улице Игоря Сикорского, где проживает семья.

Сейчас дети находятся в больнице, а женщину после оказания медицинской помощи отправили в психбольницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечье. Детей немедленно доставили в больницу", - рассказали в полиции.

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Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство.

Но, по информации местных СМИ, женщина порезала детей мужа от первого брака. На преступление решилась после телефонной ссоры с мужем. Всего на тот момент в доме находились 5 детей, но своих женщина не трогала.

В одном из сел Овручского района Житомирской области женщина с сожителем убили 5-летнюю дочь. Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку.