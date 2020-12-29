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вторник, 29 декабря 2020 09:35

Женщина порезала горло 4-летней дочери

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Женщина порезала горло 4-летней дочери
Ребенок не получил повреждений, которые бы угрожали его жизни Фото: glavcom.ua

В селе Большая Березовица Тернопольской области женщина порезала горло своей 4-летней дочери.

Ребенок не получил повреждений, которые бы угрожали его жизни, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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"27 декабря на линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Борки Тернопольского района 23-летняя женщина порезала ножом свою четырехлетнюю дочь. Полицейские, выехавшие на место происшествия, вызвали бригаду скорой помощи. Медики, осмотрев ребенка, не обнаружили на его теле повреждений, опасных для жизни и здоровья. Правоохранители установили обстоятельства, которые свидетельствовали о неосторожности матери относительно своего ребенка. На момент прибытия полицейских женщина не смогла объяснить своего поведения ", - говорится в сообщении.

Заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Анна Мончак отметила, что на шее ребенка была царапина от ножа. На момент приезда скорой в доме также были родственники женщины и ее муж.

Сейчас полицейские выясняют, было ли это покушение на жизнь девочки, или неосторожность.

В городе Курахово Марьинского района Донецкой области произошла трагедия. Отец зарезал 3-летнюю дочь. О страшной трагедии полицейским сообщила мать. Когда это произошло, женщины не было дома.

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Дата
29
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