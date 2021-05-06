Женщина подделывала справки о негативном ПЦР-тесте на коронавирус

Стоимость поддельной "справки" составляла 500 грн Фото: pravda.com.ua

35-летняя жительница Золочевского района на Львовщине, подрабатывала и сбывала справки о тестировании на коронавирус от имени медицинских учреждений, где такие исследования не проводились. При этом заказчики этих справок не проходили никаких осмотров и не сдавали биоматериал на исследование.

Стоимость поддельной "справки" составляла 500 грн, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лаборатории Киева штамповали фейковые Covid-справки

Теперь за содеянное подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи уже сообщили ей о подозрении.

Следствие продолжается.

В Индонезии задержали пятерых сотрудников фармацевтической компании, которые промывали и повторно продавали в аэропорт использованные наборы для Covid-тестирования. В ходе аферы могли пострадать более 9 тыс. человек в Международном аэропорту в Медане.