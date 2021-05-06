Женщина подделывала справки о негативном ПЦР-тесте на коронавирус

35-летняя жительница Золочевского района на Львовщине, подрабатывала и сбывала справки о тестировании на коронавирус от имени медицинских учреждений, где такие исследования не проводились. При этом заказчики этих справок не проходили никаких осмотров и не сдавали биоматериал на исследование.
Стоимость поддельной "справки" составляла 500 грн, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
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Теперь за содеянное подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи уже сообщили ей о подозрении.
Следствие продолжается.
В Индонезии задержали пятерых сотрудников фармацевтической компании, которые промывали и повторно продавали в аэропорт использованные наборы для Covid-тестирования. В ходе аферы могли пострадать более 9 тыс. человек в Международном аэропорту в Медане.
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