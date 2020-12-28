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понедельник, 28 декабря 2020 18:10

Женщина отдала дочь попрошайничать

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Женщина отдала дочь попрошайничать
39-летняя жительница Кривого Рога отдала девочку женщине, которая занималась попрошайничеством Фото: dp.npu.gov.ua

На Днепропетровщине женщина отдала дочь в попрошайничество.

39-летняя жительница Кривого Рога отдала девочку женщине, которая занималась попрошайничеством, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"К полицейским обратились работники социального центра, которые обнаружили несоответствие некоторых фактов при оформлении женщины с ребенком. Они сообщили, что к ним обратилась гражданка, которая не имела постоянного места жительства, находилась в тяжелом материальном положении и пыталась оформить документы на социальные выплаты. Во время проверки правоохранители установили, что беременная жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать его 38-летней жительнице Киева. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы. С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 она родила девочку. На следующий день женщина оставила медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок ", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что мать девочки - жительница Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще 3 детей - 4, 10 и 19 лет.

Обеим женщинам объявили о подозрении и избрали меру пресечения - 60 суток содержания под стражей. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Девочка находится в доме ребенка в Кропивницком.

3 декабря в Запорожье задержали 53-летнюю женщину, которая отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством. За это она должна была получать 600-700 грн в день.

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