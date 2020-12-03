Сдала в аренду: мать отдала 12-летнего сына попрошайничать

3 декабря в Запорожье задержали 53-летнюю женщину, которая отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством.

За это она должна была получать 600-700 грн в день, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Автор: zap.gp.gov.ua В Запорожье задержали 53-летнюю женщину, которая отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством

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"53-летняя мать двоих детей договорилась с неустановленными лицами о передаче своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день. Мальчик должен был попрошайничать, выпрашивая деньги на улицах города", - говорится в сообщении.

Автор: zap.gp.gov.ua Горе-матери грозит до 15 лет тюрьмы

Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Черновцах задержали 31-летнюю женщину, которая заставляла попрошайничать на улицах города сыновей 10 и 7 лет. Несколько дней правоохранители наблюдали за матерью и ее детьми.