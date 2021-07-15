Женщина организовала бизнес на сексе с детьми

На Закарпатье 23-летняя женщина распространяла порно с малолетними. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

На Закарпатье 23-летняя жительница Ужгорода систематически распространяла детскую порнографию в одном из известных мессенджеров.

Кроме этого, женщина занималась еще и шантажом. В упомянутом канале она публиковала интимные фото и видео людей, которые позже соглашалась удалить за деньги. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Оперативники установили, что женщина создала закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковала порнографические видео с участием малолетних детей. Кроме этого, фигурантка шантажировала людей: публиковала интимные фото и видео закарпатцев, которые позже соглашалась удалить за отдельную плату", - рассказали в полиции.

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Полицейские обратились с письмом к официальному представительству соцсети для блокировки канала.

Также правоохранители сейчас пытаются установить лиц, причастных именно к созданию порнографического видео с участием детей.

За такие действия пресупнице грозит до 10 лет тюрьмы.

В Вольногорске Днепропетровской области задержали 42-летнюю женщину, которая распространяла детскую порнографию. В видео женщина снимала 4-летнюю дочь. За один "фильм" брала $1 тыс.