Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый

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В Киеве 39-летний мужчина убил и расчленил 64-летнюю мать. Фрагменты тела женщины нашли в квартире в Подольском районе, когда тревогу забила ее коллега. Сообщила, что она не появилась на работе. Также заявитель рассказала, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне в ее доме были слышны крики.

Подозреваемого через несколько часов задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью. И во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине. А после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Следователи открыли уголовное производство. Готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Боярке Киевской области 38-летний мужчина во время очередной ссоры с 73-летней матерью набросился на нее с ножом. Он вырезал матери легкие, часть руки, а затем отрезал голову. После убийства бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин. Полицейским он рассказал, что мать - ведьма и постоянно за ним наблюдала. Он отрезал ей голову, потому что даже после смерти женщина продолжала разговаривать.