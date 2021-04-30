Женщина нашла в доме замученную соседку

На Тернопольщине оперативники задержали мужчину, который убил свою жену. Фото: tp.npu.gov.ua

В Кременце на Тернопольщине 53-летнюю женщину задушил собственный муж. А перед смертью бил и пытал ее.

Изуродованное тело убитой в доме обнаружила соседка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На теле женщины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные синяки и ссадины, а также термические ожоги, полученные в результате высокой температуры. На момент пыток потерпевшая была жива. Причина смерти - удушение", - сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Подозреваемый в содеянном не признается, но доказательства свидетельствуют о его причастности.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В селе Роскошная Ставищенского района Киевской области мужчина убил жену, расчленил, сжег и утопил останки. Пояснил, что женщину он убил, потому что она требовала от него постоянно деньги. Сиротами остались четверо детей.