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пятница, 16 апреля 2021 17:27

Женщина метлой ударила по голове полицейского: момент попал на видео

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Женщина метлой ударила по голове полицейского: момент попал на видео
Полицейский получил сотрясение мозга и гематомы Фото: en-media.tv

В пригороде Киева женщина ударила полицейского метлой по голове.

Инцидент произошел в Софийской Борщаговке. Полицейский получил сотрясение мозга и гематомы, сообщил Киев Оперативный.

"Женщина схватила метлу и ударила острым концом по голове полицейского. Тот сразу схватился за голову - у него сотрясение и гематомы", - говорится в сообщении.

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Женщину задержали, что стало причиной такой агрессии, пока неизвестно.

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

В Северодонецке Луганской области 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского - бойца батальона "Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова". Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать.

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