Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет

Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове разоблачили 27-летнюю женщину, которая продавала в сети собственные интимные фото и видео.

Запрещенный контент выкладывала в одном из Telegram-каналов с марта 2020-го по февраль этого года. Теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.

Женщине уже объявили подозрение. Досудебное расследование продолжается.

42-летний житель одного из сел Черниговского района изготовлял и распространял порно с женой. Также он искал видео половых актов с детьми и распространял в соцсетях. Запрещенный контент обнаружили во время мониторинга.