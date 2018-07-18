Женщина хотела взорвать себя вместе с мужем и сыном

В одной из многоэтажек на ул. Пушкинской в Тернополе произошел пожар. Фото - Волынская служба новостей

17 июля в Тернополе в одной из многоэтажек на ул. Пушкинской произошел пожар. Загорелось от утечки природного газа, который специально напустила хозяйка дома. В квартире в тот момент также находились ее 45-летний муж и их 7-летний сын. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"На момент взрыва в помещении находились три человека. По словам хозяина квартиры, к моменту возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена была на кухне, в коридоре играл сын. Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание", - говорится в сообщении.

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Мужчину с термическими ожогами II-III степеней и его сына забрали в реанимационное отделение больницы.

С диагнозом отравление продуктами сгорания и попытка самоубийства в психоневрологическую больницу госпитализирована женщина. По предварительным данным, она неоднократно пыталась совершить самоубийство.

В Харькове женщина распылили слезоточивый газ и угрожала прыгнуть из окна 3-го этажа вместе с сыном и дочерью. Все потому, что к ней наведались социальные службы и патрульная полиция. Должны были проверить, в каких условиях воспитывает детей.