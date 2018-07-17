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вторник, 17 июля 2018 11:46

Женщина до реанимации избила 2-летнего сына

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Женщина до реанимации избила 2-летнего сына
37-летняя женщина жестоко избила 2-летнего сына. Фото - tvoymalysh.com.ua

В селе Криволука Чертковского района на Тернопольщине 37-летняя женщина избила 2-летнего сына. К медикам не обращалась, пока ребенок не потерял через несколько дней сознание.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии с внешней гидроцефалией и синяками по всему телу бригада скорой помощи доставила в реанимационное отделение областной детской больницы. Женщина объяснила, что избила сына, потому что тот плакал, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В медицинское учреждение с ребенком приехал отец, мать в то время давала показания в полиции. Женщина рассказала, что несколько дней назад избила сына за то, что тот плакал. По ее словам, ударила мальчика дважды рукой, ребенок упал на пол. Однако отец немного по-другому рассказывает о событиях того дня. Говорит, когда вернулся домой, то в доме был крик. Жена, держа на руках младшего ребенка (всего в семье пятеро детей), кулаками била двухлетнего сына. Тогда никто даже не подумал вызвать врачей, пока через несколько дней мальчик не потерял сознание", - рассказали правоохранители.

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Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений 2-летним мальчиком. По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, которое повлекло тяжкие последствия, открыли уголовное производство.

В одном из сел Белопольского района Сумской области 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер.

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