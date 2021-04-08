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четверг, 08 апреля 2021 11:43

Женщина 2 года не видела дочь, которую похитил бывший

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Женщина 2 года не видела дочь, которую похитил бывший
Виталия и Владимир Ефименко развелись после двух лет брака. С тех пор судятся за единственную дочь Александру. Через месяц девочке исполнится 4 года. Фото предоставлено Виталией Ефименко

Виталия Ефименко из Коростеня Житомирской продолжает борьбу за дочь Александру. В мае девочке исполнится 4 года.

Женщина не видела ребенка 2 года, с тех пор как ее похитил бывший муж Владимир Ефименко. Он не возвращает дочь и не позволяет видеться с ней несмотря на решения судов. В конце марта суд выдал постановление полиции на объявление ребенка в розыск. Но там дело не открыли, рассказала Gazeta.ua Виталия.

"Я прошла все судебные инстанции. У меня было решение о немедленном отнятии ребенка. Но бывший ее спрятал и забрать дочь я не смогла. Поэтому розыск был последней надеждой, я ждала этого судебного решения. Начальник полиции меня заверил, что ребенка найдут, вернут мне. Но сотрудница, которая вела розыск, сказала, что ребенка она видела и сфотографировала. Мол, отец показал ее у них дома. И все. Я шокирована. Думаю, бывший заплатил большие деньги, чтобы полиция так бездействовала. Отвечаю за каждое слово и не боюсь это говорить. К тому же, он недавно квартиру продал, деньги там есть", - говорит женщина.

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После того как в полиции отказали в розыске, Виталия с исполнителями и полицейскими снова наведались в дом бывшего. Но двери никто не открыл.

Женщина уже обратилась в прокуратуру, Государственное бюро расследований и на горячую линию МВД с жалобами на бездействие полицейских.

Владимир Ефименко комментировать ситуацию отказывается.

Дело может тянуться годами несмотря на то, что есть решение судов об определении места жительства ребенка. И здесь бессильны все службы. Единственный выход - силовое отнятие ребенка. И оно будет абсолютно законным, говорит адвокат Сергей Старенький.

"Есть два вида розыска - уголовный и гражданский. Это такое негласное разделение. В данном случае - это розыск в рамках исполнительного производства. Здесь действительно сведения в ЕРДР не вносятся. Если ребенка разыскали - его личность могут установить со слов кого-то из родителей и на основании предоставленных документов. Здесь для матери самый приемлемый вариант - силой отобрать ребенка. Дверь не открыли - вызвать спасателей и срезать. Нарушения закона не будет, потому что у нее есть все решения судов", - говорит Старенький.

Виталия Ефименко развелась с мужем 3 года назад. После развода, по решению суда, дочь жила с ней, но Владимир Ефименко под предлогом примирения приехал к ней и похитил ребенка. Затем обращался в Апелляционный и Верховный суды в отношении проживании ребенка с ним. Однако они стали на сторону матери. Было решение о немедленном изъятии ребенка у мужчины, но и его он не выполняет.

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