Железнодорожники сливали топливо с тепловозов и продавали на подпольных АЗС

На Волыни задержали группу лиц за хищение горючего на железной дороге. Фото: Нацполиция

На Волыни машинисты системно сливали топливо с тепловозов, а затем продавали его на подпольных АЗС. Сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.

"Машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники с помощью специального оборудования раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и в дальнейшем перевозили на подпольные АЗС. Там его продавали по ценам значительно ниже рыночных", - сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области.

Злоумышленники действовали в ночное время два - три раза в неделю. Каждый раз сливали более 500 литров нефтепродуктов.

Трех воров поймали с поличным - непосредственно во время слива дизельного топлива из грузового поезда сообщением "Владимир-Волынский-Устилуг" и его перегрузки.

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Проводятся обыски по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

Военной контрразведкой СБУ разоблачили и с поличным задержали военных ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки.