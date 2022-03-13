"Зеленых коридоров" на Сумщине 13 марта не будет

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1647
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3123
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8109
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7302
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 106734
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6797
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2592
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2826
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6696
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2313
Фото
Все фото
3
8
111
3
7
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Видео
Все видео
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 594
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 333
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3069
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4284
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8919
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 873
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 04:13

"Зеленых коридоров" на Сумщине 13 марта не будет

  Комментировать
&quot;Зеленых коридоров&quot; на Сумщине 13 марта не будет
Эвакуация из Сумской области 13 марта проводиться не будет. Фото: Укринформ

13 марта в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация из Сумщины: через "зеленые коридоры" выехало более 10 тыс. человек

"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", - написал в своем Telegram глава ОВА.

Областная администрация продолжает работать над их организацией.

12 марта из 14-ти гуманитарных коридоров сработали 9-ть. В безопасные районы удалось вывезти около 13 тысяч человек.

11 марта при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленых коридоров" на Сумщине 13 марта не будет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 106734
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 44446
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 38054
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 32460
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
3
 Просмотров: 26716
Происшествия
Красный Крест передал Украине мешки для тел российских военных
Красный Крест передал Украине мешки для тел российских военных Просмотров: 972
Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб
Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб Просмотров: 414
Российских оккупантов подозревают в похищении журналиста
Российских оккупантов подозревают в похищении журналиста Просмотров: 351
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
 Просмотров: 3258
Захваченная ЧАЭС до сих пор отключена от сети
Захваченная ЧАЭС до сих пор отключена от сети Просмотров: 450
Больше всего комментируют
7
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
4
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 572
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть