"Зеленых коридоров" на Сумщине 13 марта не будет

13 марта в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", - написал в своем Telegram глава ОВА.

Областная администрация продолжает работать над их организацией.

12 марта из 14-ти гуманитарных коридоров сработали 9-ть. В безопасные районы удалось вывезти около 13 тысяч человек.

11 марта при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население.