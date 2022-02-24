Зеленский созывает СНБО. Будут вводить военное положение - Данилов

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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"Она введет военное положение", – сообщил он.

Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны по многим крупным городам Украины.

Пользователи сообщают о взрывах в разных городах Украины: Харькове, Одессе, Киеве. "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира – источник в пограничной службе. Началось в 5:00.