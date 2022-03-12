Зеленский рассказал, сколько в плену российских оккупантов

Цифра по пленным оккупантам приблизительна, сказал президент.

В плену по состоянию на пятницу находились около 500-600 российских солдат.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами.

"Это те, кто сдался в плен. И цифра приблизительная - много кто бежал, кто-то прячется в зданиях, пробираются в Россию. Там небольшой хаос", - заявил президент.

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С момента полномасштабной агрессии РФ против Украины ВСУ уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.