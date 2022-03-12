Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней

"Мы не сдадимся, мы на своей земле", – сказал президент.

Около 1300 украинских военных погибли с начала полномасштабной агрессии РФ 24 февраля.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский иностранным журналистам.

"Мы не радуемся тому, что у нас погибло военных где-то 1300 сегодня людей. А в России более 12 тысяч. Один к 10.

Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Я не радуюсь. Это не мое видение мира в целом. Потому у них есть родители, их отправили.

Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Им надули в голову своей информационной политикой, что мы здесь кто, какие мы нацисты", - сказал.

Несмотря на легенды о "нацистах" в Украине, в реальной жизни, как нацисты ведут себя военные РФ.

"Они поняли, что они нацисты. Они ведут себя как нацисты.

Почему такое количество пленных? Потому что они пришли нас убивать. И потом увидели, во первых, что они слабы, мы не сдадимся, мы на своей земле. А во вторых они поняли, некоторые из них поняли, увидели, что они ведут себя как нацисты", - сказал Зеленский.

Дополняется.