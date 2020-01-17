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пятница, 17 января 2020 13:45

Завернула тело в курточку и выкинула: подробности убийства новорожденной

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Завернула тело в курточку и выкинула: подробности убийства новорожденной
Новорожденную дочь женщина выбросила в коллектор свинофермы. Фото: pl.npu.gov.ua

Правоохранители выяснили личность женщины, которая родила ребенка и выбросила его в коллектор неподалеку от свинофермы в селе Оболонь Семеновского района Полтавской области. Ею оказалась местная 39-летняя Светлана.

Подробности трагедии корреспонденту Gazeta.ua рассказал местный житель Дмитрий. Попросил не указывать его фамилию.

Мертвого ребенка в стоковом коллекторе свинофермы нашел 13-летний подросток, который в тот вечер, 12 января, гулял с другом на выгоне, рассказывает Дмитрий.

Следователи проводили эксперимент с парнем, который обнаружил тело. Его сопровождала мать, добавляет односельчанин задержанной.

"Она не подавала вида никакого. На нее поначалу никто не думал. Что она и есть роженица, узнали случайно. Там есть нюансы - их я не знаю. Один человек услышал об этой истории и пошел в полицию. Рассказал, что приехал к этой женщине, как обычно. Заподозрил, что могла быть беременной", - рассказал Дмитрий.

Светлану осмотрели судмедэксперт и гинеколог. После этого она призналась в преступлении.

"Рассказывала, что родила рядом с коллектором в кустах. Из дома ушла, чтобы дети не видели. После родов потеряла сознание. Очнулась - ребенок уже не дышит. Испугалась. Завернула тело в куртку и выбросила в сточный коллектор", - пояснил односельчанин.

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Несколько иную версию сейчас имеют правоохранители.

"Судмедэксперт установил, что у новорожденной девочки весом 3500 г расправлены легкие. Это означает, что ребенок родился живым. С женщиной проводят следственные действия. Она сотрудничает со следствием", - пояснил представитель областного управления нацполиции полковник Юрий Сулаев.

Это четвертые роды Светланы. Она одна воспитывает троих детей. Кроме подростка, который обнаружил в коллекторе тело сестры, у женщины есть еще младший сын и 17-летняя дочь.

"Семья нормальная. Она подрабатывает по селу - не бездельница. Постоянного места работы не имеет. Она не пьет. Зато мужчин любит", - охарактеризовал женщину Дмитрий.

Новость шокировала жителей Оболони. Дети сейчас не ходят в школу. С ними работает психолог.

В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них. Светлана находится дома. Меру пресечения суд для нее будет выбирать в понедельник.

На Днепропетровщине разыскивают мать новорожденного мальчика. Его тело, завернутое в кофту, нашли 3 января на городской свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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