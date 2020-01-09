Был завернут в кофту: разыскивают мать мертвого младенца

В Днепропетровской области на свалке нашли новорожденного мальчика. Фото - Вестник

На Днепропетровщине разыскивают мать новорожденного мальчика.

Его тело нашли 3 января на городской свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы

"Тело неопознанного новорожденного мальчика нашли на свалке. Был завернут в кофту синего цвета в клеточку", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Обращаются к неравнодушным гражданам, которым известна какая-либо информация по данному факту, сообщить по телефонам: 067 609 92 28 067 699 35 84 или по телефону "102".

В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка. Младенец заметили по на ул. Комсомольской.