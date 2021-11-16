Застрелили во время дежурства: подробности убийства патрульного

Фото: lv.npu.gov.ua

Полицейский, убитый в Рубежном Луганской области, - 24-летний Александр Фахруддинов. Служил в патрульной полиции с 2017 года.

Его застрелили во время исполнения служебных обязанностей - он был в админздании на дежурстве, рассказала Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай.

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"Патрульного обнаружили в административном здании, которое арендует управление патрульной полиции. На его теле огнестрельные ранения и телесные повреждения", - говорит Татьяна Погукай.

Убили полицейского из его табельного оружия или из другого - выясняют эксперты. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Просят всех, кто имеет какую-либо информацию о событии, сообщить на "102" или 066-019-16-19.

В Рубежном Луганской области убит патрульный полицейский. Его табельное оружие исчезло. Тело обнаружили 16 ноября на территории админздания. Причастных к убийству и краже оружия разыскивают.