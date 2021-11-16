В админздании нашли убитым полицейского. Его табельное оружие исчезло

В Луганской области убили патрульного полицейского. Его табельное оружие исчезло. Фото: t.me/patrolpolice_ua

В Рубежном Луганской области убит патрульный полицейский. Его табельное оружие исчезло.

Тело обнаружили 16 ноября на территории админздания, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - говорится в сообщении.

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На месте работают следственно-оперативные группы областной полиции, Госбюро расследований, патрульной полиции и безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На территории города была введена полицейская операция. Причастных к убийству и краже оружия разыскивают.

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