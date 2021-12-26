Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч

В Харькове днем, 21 января, загорелся двухэтажный пансионат для пожилых людей "Золотое время" по ул. Нижний Гиевской, 150б. В доме находились 27 пациентов и четверо работников. Погибли 15 – девять женщин и шесть мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через три дня в больнице от стресса скончался 80-летний.

Работал пансионат нелегально, здание не было введено в эксплуатацию. На электро- и газоснабжение нет разрешений. Задержали четырех — владельца дома Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, его жену Ольгу и администратора Игоря Мирончука. Суды по делу продолжаются.

Автор: REUTERS В Харькове загорелся двухэтажный пансионат для пожилых людей "Золотое время". В доме находились 27 пациентов и четверо работников. Погибли 15

В Запорожье 3 февраля в 23:25 произошел пожар в областной инфекционной больнице. Вспыхнуло в боксе реанимации на первом этаже. Там лежали больные коронавирусом. Всего в помещении было 12 человек. Пожарные пытались потушить пламя и спасти пациентов. Большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли три пациента и врач

Шесть пациентов, анестезиолог Антон Климов и медбрат Александр Симин отравились угарным газом и обожглись. Анестезиолог 26-летняя Ольга Глива и трое пациентов погибли от ожогового шока.

Автор: facebook.com/ogolubovska

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В боксе реанимации взорвалась система, поставляющая кислород в аппараты ИВЛ. После пожара выяснилось, что кислородная линия была недостроена. Полиция задержала 64-летнего завхоза больницы, ответственного за противопожарную безопасность. Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Автор: facebook.com/ogolubovska

В Польше 5 марта около 23:50 разбился рейсовый украинский автобус Познань – Херсон. Авария произошла близ города Ярослава Подкарпатского воеводства.

Автобус пробил ограждение, слетел с эстакады и перевернулся в канаву. В салоне было 55 пассажиров и два водителя, все — украинцы: зароботчане и студенты. Одна женщина – из Львовщины, остальная – жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Три женщины и двое мужчин погибли. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Впоследствии там умерли еще трое пациентов.

Автор: tvn24.pl 6 марта вытащили из кювета и поставили на колеса украинский автобус, следовавшим из польской Познани. Перевернулся накануне ночью. Самостоятельно выбраться смогли четверо из 55 пассажиров. Пятеро погибли

Автобусом управлял 48-летний Владимир. Имеет большой водительский стаж. На международных перевозках работал более трех лет. Ему предъявлены обвинение в непреднамеренном совершении ДТП. Приговора по делу еще нет.

В ночь на 22 марта в том же месте взлетел с эстакады еще один автобус с украинцами. Ехал из Вроцлава в Черновцы. В салоне было восемь пассажиров и два водителя. Один человек погиб, еще пять искалечились.

За рулем был 23-летний водитель, ему предъявили обвинения польские правоохранители. Погибший – его отчим, второй водитель.

Автор: tvn24.pl На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще пятеро искалечились

В селе Счастливое Олешкивского района Херсонской области днем ​​11 марта нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Девочку круглосуточно искали с полтысячи человек. Предполагали, что Марию похитили.

На пятый день тело девочки обнаружили в хлеву без крыши, недалеко от дома семьи Марии. Было завязано в полимерном мешке. Ребенка изнасиловали и задушили руками в день исчезновения, установили эксперты.

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На подозреваемого вышли в день похорон девочки. Это – местный 62-летний Николай. Имел три судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005 году. В преступлении он сознался. Повесился в камере следственного изолятора 23 апреля. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Автор: t.me/mvs_ukraine В селе Счастливое в Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело обнаружили 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый – 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Его биологические образцы в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой, установившей его причастность

В селе Шепаровка Коломыйского района Ивано-Франковской области 28 июля на двухэтажный дом упал спортивный самолет "WT-10 Адвантик". Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и три пассажира из США — 20-летние Амром Фромовиц, Лазер Брилл и Герши Вайц. Учились в Израиле. В Украину приехали отдохнуть.

Дом принадлежал местному Валерию Помагаеву, 67 лет. Жил с семьями детей и внуками – всего девять человек. На момент падения в доме была старшая дочь хозяина Ольга Корчева с двумя детьми. Успели выйти на улицу.

У Игоря Табанюка был 40-летний стаж пилота. В 2010 году с единомышленниками создал небольшой аэродром в райцентре. Проводил занятия для начинающих пилотов. Катастрофу могли подстроить, потому что Табанюку угрожали и хотели отобрать аэродром, говорят родные погибшего.

Автор: ua-reporter.com Игорь Табанюк 40 лет работал в авиации. Регулярно летал и учил начинающих пилотов. Его похоронили рядом с сыном, который тоже разбился во время полета 2013-го

Ветеран АТО 43-летний Владимир Прохныч утром 4 августа угрожал взорвать гранатой здание Кабинета министров в Киеве. Был якобы недоволен работой правительства, а также ненадлежащим, по его мнению, финансовым обеспечением бывших военных. Сдаться его уговорил товарищ. Прохнича задержали. Сообщили о подозрении по трем статьям — захвату государственных зданий, незаконному лишению свободы и незаконному обращению с оружием. Из под стражи его отпустили под круглосуточный домашний арест 4 ноября. Перед этим в октябре дело передали в суд.

Автор: bbc.com_ukrainia Силовики выводят Владимира Прохнича из здания Кабинета Министров в Киеве 4 августа. Пришел туда с гранатой. Угрожал взорвать. После разговора с другом добровольно отдал

В селе Вольное в пригороде Кривого Рога на Днепропетровщине в загородном доме 15 августа нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. В полиции рассматривалось несколько версий — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также — доведение до самоубийства. Через три месяца при загадочных обстоятельствах умерли еще двое его братьев.

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Родной брат Константин Павлов был найден мертвым в собственной квартире 18 октября. 44-летнего Андрея Павлова зашел навестить друг и обнаружил тело. Причина смерти – алкогольная интоксикация.

Двоюродного брата погибшего мэра - Бориса Павлова - нашли в петле 10 ноября. Мужчина тяжело болел. У него обнаружили рак желудка. Но в операции отказали, потому что еще и диагностировали туберкулез.

Автор: KR.GOV.UA Константин Павлов в декабре 2020 стал городским головой Кривого Рога на Днепропетровщине. 15 августа был найден застреленным в загородном доме. Обстоятельства гибели выясняют следователи

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Автор: DIALOG.UA Харьковчанина 16-летнего Николая арестовали без права на залог. За рулем Infiniti он проехал на красный свет и на перекрестке протаранил легковушку Chevrolet

Подросток задержан. Экспертизы доказали, что причиной аварии стало нарушение ПДД. Харьковский в момент столкновения ехал со скоростью 180 км/ч. Дело о передано в суд. В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.

Автор: COMMENTS.UA Водитель Chevrolet после столкновения с внедорожником Infiniti погиб. Машину разорвало на части. Подросток, совершивший столкновение, не имеет водительских прав

А 12 декабря в Луцке 16-летний Дмитрий Рудюк убегал от патрульных на Renault Megane и въехал в людей на пешеходном переходе. В результате столкновения искалечились шесть человек. Больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Водитель телесных повреждений не получил. На время следствия он отпущен под домашний арест.

Автор: t.me/pavlovskynews В Луцке 16-летний Дмитрий Рудюк на Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка

7 декабря в Черниговской области произошла самая масштабная авария года. Вблизи села Брусилов около 7:55 маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.

Виновником аварии является водитель грузовика Сергей Карповец. Именно он выехал на встречную полосу, по данным следствия. Его взяли под стражу на два месяца по решению суда. Могут посадить на 10 лет.

Автор: facebook.com/Serhii.Vasylyna Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице

Ночью 22 декабря в селе Селище под Винницей вспыхнул комплекс отдыха "Баттерфляй". Всего на момент возгорания в здании было 57 человек. Из них 53 детей от 6 до 15 лет. Все они покинули помещение до приезда спасателей.

Заблокированными огнем на шестом этаже оказались три работника. Спасаясь, они прыгали окон. 21-летняя переселенка из Крыма погибла на месте. 19-летняя официантка и 43-летний сантехник искалечились. Их госпитализировали. Мужчина скончался в больнице на следующий день.

Автор: vn.npu.gov.ua Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Двое погибших

Арендатору 46-летнюю Жанну Орачевскую отправили под круглосуточный домашний арест до 23 февраля. Ее обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности. Могут посадить в тюрьму на восемь лет.

В Старом Салтове Чугуевского района Харьковской области в ночь на 29 июля в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Экспертиза подтвердила изнасилование. Единственный подозреваемый – сосед убитой 13-летний Богдан Федь. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия. Семьи детей жили в двухэтажке по ул. Николая Некрасова. В тот день дети поругались. Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизу. Осознавал свои действия и их последствия, по выводам исследований. 2 декабря Волчанский райсуд вынес парню приговор – его направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на три года.