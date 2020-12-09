Застреленного криминального авторитета нашли в беседке

Застрелили криминального авторитета Зиновия Пристая. Фото: Нацполиция

В Трускавце застрелили известного в прошлом криминального авторитета. Правоохранители установили личность погибшего, однако имени не назвали.

В СМИ появилась информация, что это 50-летний Зиновий Пристай, который был криминальным авторитетом в 1990-х годах. Известный по прозвищу Бзик, сообщает "24 канал".

Его тело нашли в беседке на территории частного дома. Пристая застрелили в грудь.

Убийцу ищут. Ему "светит" от 7 до 15 лет тюрьмы.

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20 августа на турецком курорте Анталья убили известного криминального авторитета 48-летнего Лота Гули (настоящее имя - Надир Салиф). Члены его группировки действовали в Одессе с 2016 года. Инцидент произошел в ресторане местной гостиницы. Там в Салифа стрелял почти вплотную один из его друзей.