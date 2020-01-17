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пятница, 17 января 2020 18:10

Заставили одну смотреть на смерть другой: новые подробности убийства подруг в Киеве

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Заставили одну смотреть на смерть другой: новые подробности убийства подруг в Киеве
Пропавших в Киеве 16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко нашли убитыми в арендованной квартире. Фото - Информатор

Подруги из Киева 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко познакомились со своими убийцами, когда вышли в магазин. 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершацкая пригласили девушек на съемную квартиру.

Их убивали по очереди, заставляя одну смотреть на смерть другой, сообщают "Чрезвычайные новости. ICTV ".

Отмечается, что на одной из девушек эксперты насчитали не менее 10 ножевых ранений, на другой - более 25. При этом соседи говорят, что в квартире все время было тихо. Не слышали звуков застолья, драки или брани.

"Девушки поплатились жизнью за личные вещи - драгоценности, бижутерию, телефоны", - говорит заместитель руководителя отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко.

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Подозреваемых взяли под стражу без права на залог. Ксендзик в суде заявил, что защищался.

"Я признаю себя виновным в том, что защищал себя и человека, который был рядом. Это была самозащита", - сказал он.

Следователи говорят, имеют веские доказательства причастности мужчины и его сообщницы к убийству. Если их вину докажут - могут посадить пожизненно.

Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летней Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. Подозреваемых задержали через 2 дня на железнодорожном вокзале в Одессе.

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