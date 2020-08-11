Защищал беременную от ее мужа и получил пулю: в подъезде произошла перестрелка

Фото: od.npu.gov.ua

В Белгороде-Днестровском Одесской области в подъезде многоэтажки произошла стрельба. В результате пулю получил 37-летний мужчина. Выяснилось, он защищал беременную соседку от ее мужа.

О стрельбе в полицию сообщили соседи потерпевшего, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"В подъезде многоэтажки ее 36-летний житель оскорблял и толкал свою беременную жену. Женщина упала, это увидел сосед супругов и заступился за нее. Обидчик достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, попав ему в шею", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник с места происшествия скрылся. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство. Стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

У супермаркета на улице Добробутной в Запорожье произошла стрельба. Конфликт возник между 49-летним мужчиной и женщиной из-за парковки. Женщина брызнула мужчине в глаза слезоточивым газом из баллончика. А потом позвала на помощь 27-летнего сына. Тот избил обидчика матери, а потом подстрелил из его же пистолета.