Зароботчанин расправился с местным: раскрыли убийство 18-летней давности

Во Львовской области раскрыли убийство 18-летней давности. Тогда украинец, будучи на заработках в Польше, расправился там с местным. Фото: npu.gov.ua

Во Львовской области раскрыли убийство 18-летней давности.

Тогда, в 2003 году, украинец на территории Польши расправился с местным жителем. Это произошло на территории складских помещений в гмине Образув Свентокшинського воеводства Сандомирского повета, сообщили в прокуратуре Львовской области.

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"Следствие установило, что пьяный украинец выхватил молоток и убил им поляка. От травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Подозреваемому - 53 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во Львове задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений 20-летней давности. Убийство несовершеннолетнего на Львовщине и облитая кислотой жительница столицы - эти дела 1999-го и 2001 годов правоохранители связывали, но раскрыть не смогли. Подозреваемый сам пришел в полицию. Думал, что срок давности преступлений прошел. Выяснилось, он родом из Червонограда. Все это время скрывался за границей.