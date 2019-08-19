Зарезал и бросил в реку: задержали военного, убившего сослуживца

На Миколаївщині затримали 19-річного військовослужбовця, який у Первомайську зарізав на рік старшого товариша по службі. Фото - mk.npu.gov.ua

Мужчина, которого нашли зарезанным в Южном Буге в Первомайске Николаевской области, оказался 20-летним военнослужащим. Родом из областного центра. С весны проходил службу в воинской части в Первомайске.

Убийцу также установили. Это 19-летний знакомый потерпевшего. Он также военный, житель Еланецкого района, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Вечером 12 августа после службы мужчины решили развлечься. Во время совместного отдыха с алкоголем между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Выяснение отношений между мужчинами закончилось тем, что младший из них нанес девять ударов ножом в грудную клетку приятелю, от которых тот скончался на месте. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку. А сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали", - сказано в сообщении.

Суд арестовал подозреваемого без права на залог. Его могут посадить на 15 лет. Следственные действия продолжаются.

14 августа в Первомайске на Николаевщине из реки Южный Буг неподалеку от улицы Винграновского выловили тело мужчины. Его увидели под мостом у камыша. Судмедэксперт обнаружил на теле несколько ножевых ранений сердце и туловище. Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего стало внутреннее кровотечение от многочисленных колото-резаных ран грудной клетки, что привело к повреждению легких.