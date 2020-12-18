"Заранее выбрал жертву" - задержали подозреваемого в убийстве охранника детского сада

На Николаевщине задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 62-летнего охранника детского сада из села Ивановка. Фото: t.me/dkr_npu

На Николаевщине задержали подозреваемого в убийстве 62-летнего охранника детского сада из села Ивановка.

Им оказался 39-летний бывший сосед потерпевшего. На преступление пошел из-за финансовых трудностей, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Убийца знал потерпевшего, поскольку жил раньше неподалеку. Также ему было хорошо известно, что пенсионер проживает один весьма отдаленно от других домов. 39-летний злоумышленник имел финансовые трудности, поэтому заранее выбрал "жертву" и вечером посетил пострадавшего в гости. Нанес мужчине несколько ножевых ранений. После того, как убедился, что пенсионер не подает признаков жизни, похитил личное имущество и сбежал", - рассказали полицейские.

Местонахождение похищенного имущества установили. Задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей

В селе Ивановка Первомайского района Николаевской области в коридоре собственного дома нашли мертвым 62-летнего мужчину. Работал охранником в местном детском саду, проживал сам. О его исчезновении 30 ноября сообщила староста сельского совета. Эксперт, осмотрев тело пострадавшего, обнаружил несколько ножевых ранений в грудь и бедро. Из дома мужчины исчез мопед Honda, мобильный телефон и ноутбук.