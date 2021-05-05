Заработал 500 тыс. грн: экс-чиновник продавал оптику для стрелкового оружия

Мужчина нанес государству ущерб на 500 тыс. грн Фото: ssu.gov.ua

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов для стрелкового оружия.

Мужчина нанес государству ущерб на 500 тыс. грн, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, полученые из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивал организатор схемы.

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Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Материалы производства направили в суд.

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