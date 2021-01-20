Директор предприятия поставлял оружие криминальным авторитетам

В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминальных авторитетов.

"Руководил" бизнесом директор местного предприятия по изготовлению оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Фото: facebook.com/VladislavAbdula

На промышленных мощностях объекта мужчина наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольному технологическому процессу мужчина привлекал подчиненных работников. Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета.

"Задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии "продукции". В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие", - сообщили в СБУ.

Решают вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Следствие продолжается.

В Киеве задержали организатора группировки, который нелегально продавал военное оружие. Служба безопасности Украины сделала это в рамках усиления мер безопасности в столице.