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пятница, 31 июля 2020 15:19

Задержали бандитов, которые по почте присылали оружие
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Поймали банду, которая продавала оружие
Фото: СБУ
Поймали банду, которая продавала оружие
Поймали банду, которая продавала оружие
Поймали банду, которая продавала оружие
Поймали банду, которая продавала оружие

В Киеве задержали организатора группировки, который нелегально продавал военное оружие.

Служба безопасности Украины сделала это в рамках усиления мер безопасности в столице, сообщает ведомство

"По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности по уголовным кругам Киева и другим регионам Украины", - информирует СБУ.

В ходе обысков обнаружили 3 пистолета-пулемета системы SA-26 и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов. Изъятое направили на экспертизу.

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Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

"Проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", - сообщают в СБУ.

Во Львовской области 48-летний священник покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые и торговал ими. Оружие посылал почтой. Священнослужителя уже задерживали за торговлю оружием, но освободили от наказания.

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Дата
31
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