Запугал, что боялись признаться: мужчина насиловал жену и 2 дочерей

В Одессе полицейские задержали 48-летнего мужчину, который годами насиловал жену и 2 дочерей.

О том, что обидчик издевается над женой и детьми, сообщили в полицию посторонние люди. Мужчина запугал их, поэтому они годами держали это в тайне, сообщили в отделе коммуникации Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua О том, что обидчик издевается над женой и детьми, сообщили в полицию посторонние люди

Автор: od.npu.gov.ua Мужчина запугал их, поэтому они годами держали это в тайне ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец в течение года насиловал 14-летнюю дочь

"Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал развращать, когда им было по 13 и 16 лет. Пока было возможно, он убеждал девочек в том, что все, что с ними происходит, является нормой. А когда те стали сопротивляться , начал применять к ним физическую силу и запугивания", - говорится в сообщении.

По словам дочерей обидчика, они не решались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что боялись его. Мать и сама страдала от домашнего тирана. Одна из дочерей даже хотела совершить самоубийство.

Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В городе Васильевка Запорожской области сосед изнасиловал 12-летнюю девочку, пока ее мать была на работе. Мужчина сказал ребенку, что якобы нуждается в помощи, и заманил его в свою квартиру.